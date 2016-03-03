Матч за звання чемпіона світу з шахів, Музичук - Іфань, 2-а партія: відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Львові проходить друга партія матчу за звання чемпіона світу з шахів між українкою Марією Музичук та китаянкою Хоу Іфань.

Напередодні, у стартовій партії суперниці зіграли внічию. Таким чином, рахунок матчу на даний момент - 0,5:0,5 очка.

За регламентом матч триватиме 10 партій. У разі нічиєю - 5:5, буде проведено тай-брейк.