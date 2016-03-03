Світоліна вийшла у чвертьфінал тенісного турніру в Куала-Лумпурі

У Куала-Лумпурі завершився матч другого кола тенісного турніру BMW Malaysian Open (категорія - International) в якому українка Еліна Світоліна обіграла Рісу Одзаки з Японії з рахунком 6-1 3-6 6-0, повідомляє портал Великий теніс України.

У стартовому сеті українка двічі зробила брейк, не давши суперниці заробити жодного брейкпоінта на своїх геймах. У другій партії Одзаки зуміла зберегти п'ять брейкпоинтів на своїй подачі, а потім з четвертої спроби виграла гейм Світоліної і повела 2-0. Втім, Еліна відразу ж виконала зворотний брейк (2:1). Потім спортсменки кілька разів обмінялися брейками, але вирішальне слово залишилося за Одзаки, яка "під нуль" виграла шосте очко і партію в цілому.

Перед початком вирішального третього сету Світоліна взяла медичний тайм-аут. Але, незважаючи на проблеми, українка виграла шість геймів поспіль в третьому сеті, забезпечивши собі право зіграти у чвертьфіналі.

На цій стадії змагань нашу тенісистку чекає зустріч з представницею Словаччини Крістіною Кучовою (139-я в рейтингу WTA). Для суперниць це буде перший очний поєдинок.

Як повідомляв УНІАН, турнір BMW Malaysian Open проходить з 29 лютого по 6 березня.