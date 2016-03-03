"Дніпро" та "Будівельник" розпочнуть фінальну серію чемпіонату баскетбольної Суперліги 6 березня

Звання найсильнішої команди української баскетбольної Суперліги сезону 2015/16 будуть виборювати дніпропетровський «Дніпро» і київський «Будівельник», а стартовий матч фінальної серії відбудеться 6 лютого, повідомляє прес-служба БК "Дніпро".

Раніше команди тричі зустрічалися в цьому сезоні. Дніпропетровці відсвяткували дві перемоги (в чемпіонаті "Будівельник" в Дніпропетровську був обіграний з рахунком 67:60, а в фіналі Кубка, також у Дніпропетровську – 75:63). Одна гра залишилася за "будівельниками" - матч Суперліги в Києві, 69:64.

У трьох випадках перемоги були здобуті господарями паркету, що в черговий раз змушує говорити про важливість домашнього майданчика. Перевага свого паркету у фінальній серії буде у «Дніпра», який перший, третій і п'ятий (якщо знадобиться) матчі проведе у своєму залі «Шиннік». Перевагу "Дніпро" отримав на правах переможця регулярного чемпіонату країни.

Серія триватиме до трьох перемог.

Розклад матчів фінальної серії:

Матч №1. 6 березня, неділя. «Дніпро» - «Будівельник». Початок о 15:00.

Матч №2. 9 березня, середа. «Будівельник» - «Дніпро». Початок о 19:00.

Матч №3. 12 березня, субота. «Дніпро» - «Будівельник». Початок матчу о 15:00.

Матч №4. 15 березня, вівторок. «Будівельник» - «Дніпро». Початок матчу о 19:00.

Матч №5. 18 березня, п'ятниця. «Дніпро» - «Будівельник». Початок матчу о 19:00.

Матчі №4 і 5 пройдуть тільки в разі необхідності.