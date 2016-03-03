Воротар київського "Динамо" Шовковський оголосив у розшук свою дочку

Воротар київського "Динамо" і збірної України з футболу Олександр Шовковський подав заяву в міліцію з вимогою встановити місце знаходження своєї дочки, повідомив сам спортсмен на персональній сторінці у Facebook.

Зокрема, спортсмен написав: "Я завжди відмовлявся коментувати ситуацію пов'язану з моїм розлученням з Альонової Ольгою Леонідівною та її брехливі заяви. Не секрет, що у мене важкі стосунки з нею та її матір'ю. Але зараз, я не можу мовчати. З 24 лютого Альонова перестала відповідати на мої дзвінки та повідомлення. Телефон моєї дочки теж не відповідає. На питання, коли Сашенька останній раз відвідувала заняття, мені повідомили, що дитина перестала ходити в школу і причина її відсутності не відома. Її немає і за місцем проживання".

Також спортсмен доклав фото звернення в міліцію. Шовковський звернувся у відділення поліції в аеропорту "Бориспіль".