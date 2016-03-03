Збірна України залишилася на 27-му місці в рейтингу ФІФА

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оприлюднила новий рейтинг національних збірних команд, в якому Україна, як і місяцем раніше, займає 27-е місце, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

На рахунку нашої команди 845 балів.

Цікаво, що два з трьох майбутніх суперників збірної України по Євро-2016 - команди Північної Ірландії та Польщі розташовуються в рейтингу трохи нижче. Північна Ірландія перебуває на 28-му місці (833 бали), Польща — на 31-му (789). У свою чергу, команда Німеччини, яка також входить в одну групу з Україною на Євро-2016, займає 4-е місце в рейтингу (1355).

Варто відзначити, що в десятці найсильніших не відбулося жодних змін. Трійку найсильніших команд світу, як і раніше, очолюють команди Бельгії, Аргентини та Іспанії.

Наступна версія рейтингу ФІФА буде опубліковано 7 квітня.