"Шахтар" розгромив "Ворсклу", а "Волинь" і "Зоря" зіграли внічию у чвертьфінальних матчах Кубка України

У Луцьку та Полтаві завершилися матчі 1/4 фіналу Кубка України, в яких "Волинь" зіграла внічию з луганською "Зорею" (1:1), а "Ворскла" поступилася донецькому "Шахтарю" (0:4).

Це були перші матчі стадії 1/4 фіналу.

У Луцьку основні події розгорталися на полі в першому таймі. На 18-й хвилині рахунок відкрив Андрій Богданов, але вже за 6 хвилин, на 24-й, Андрій Тотовицький точним ударом відновив рівновагу - 1:1.

Таким чином, у повторній грі "Зорю" влаштує нульова нічия або перемога з будь-яким рахунком. У свою чергу, "Волині" необхідна або перемога, або результативна нічия - 2:2, 3:3 і т. д.

У грі в Полтаві "Шахтар" мав повну перевагу над "Ворсклою" і вже на 4-й хвилині Віктор Коваленко відкрив рахунок. А після перерви гірники забили ще три голи. На 56-й хвилині відзначився Факундо Феррейра на 58-й - Олександр Кучер, а на 79-й - Веллінгтон Нем - 4:0.

"Шахтар" практично забезпечив собі вихід у півфінал, так як у матчі-відповіді "Ворсклі" потрібна буде перемога з різницею у 4 м'ячі і більше.