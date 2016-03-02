Музичук і Іфань завершили внічию першу партію матчу за звання Чемпіона світу з шахів
20:10, 02 березня 2016Спорт
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У Львові завершилася перша партія матчу за звання чемпіона світу з шахів, в якому українка Марія Музичук зіграла внічию з Хоу Іфань з Китаю.
lviv2016.fide.com
Музичук у першій партії грала білими фігурами, повідомляє офіційний сайт змагання.
Незважаючи на те, що у нашої спортсменки була перевага кольору, реалізувати перевагу їй не вдалося. Шахістки потиснули один одному руки після 31-го ходу українки.
Друга партія, в якій українка зіграє чорними фігурами відбудеться в четвер, 3 березня.
Згідно з регламентом, матч триватиме 10 партій. У разі нічиєї за підсумками основних партій відбудеться тай-брейк.
Як повідомляв УНІАН, матч за звання Чемпіона світу з шахів серед жінок проходить 1-18 березня
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