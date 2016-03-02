Музичук і Іфань завершили внічию першу партію матчу за звання Чемпіона світу з шахів

Музичук у першій партії грала білими фігурами, повідомляє офіційний сайт змагання.

Незважаючи на те, що у нашої спортсменки була перевага кольору, реалізувати перевагу їй не вдалося. Шахістки потиснули один одному руки після 31-го ходу українки.

Друга партія, в якій українка зіграє чорними фігурами відбудеться в четвер, 3 березня.

Згідно з регламентом, матч триватиме 10 партій. У разі нічиєї за підсумками основних партій відбудеться тай-брейк.

Як повідомляв УНІАН, матч за звання Чемпіона світу з шахів серед жінок проходить 1-18 березня