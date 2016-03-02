Найближчі матчі футбольної Прем'єр-ліги за участю запорізького "Металурга" скасовано
Українська футбольна Прем'єр-ліга скасувала проведення матчів за участю команди "Металург" (Запоріжжя).
Відповідне рішення прийнято Дирекцією УПЛ, повідомляється на офіційному сайті ліги.
"Дирекція ПРЕМ'ЄР-ЛІГИ постановила скасувати проведення матчів 17-го туру Чемпіонату ПЛ і Чемпіонату U-21 за участю команд ФК «Металург» Запоріжжя у зв'язку з відсутністю достатньої кількості футболістів у заявці", - йдеться в повідомленні.
Також наводиться аргументація даного рішення:
07.10.2015 р. ФК «Металург» Запоріжжя звернувся до ПЛ з клопотанням про виключення ТОВ «ПФК «Металург» (Запоріжжя) зі складу учасників змагань ПЛ у зв'язку з відсутністю фінансування;
- 24.11.2015 р. ФК «Металург» Запоріжжя поінформував ПЛ про рішення загальних зборів Учасників ТОВ «ПФК «Металург» Запоріжжя щодо ліквідації ТОВ «ПФК «Металург» Запоріжжя;
- станом на 02.03.2016 р. за ФК «Металург» Запоріжжя на участь у змаганнях ПЛ заявлено 4 (чотири) футболіста;
- закінчився другий заявковий період на змагальний сезон 2015/16;
- пунктом 3 статті 19 Регламенту ФФУ зі статусу і трансферу футболістів передбачено, що поза заявочного періоду за один клуб може бути заявлено не більше 5 футболістів-професіоналів для клубів ПЛ;
- ФК «Металург» Запоріжжя не надав інформацію ПЛ і клубу гостей про місце проведення та часу початку матчів 17-го туру Чемпіонатів ПЛ і U-21.
Згідно з регламентом УПЛ, команда може бути виключена з числа учасників змагань, якщо пропусти більше двох матчів.