Оприлюднено склад збірних України з легкої атлетики на чемпіонат світу у приміщенні та Кубок Європи з метань

2 березня Виконком Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) затвердив склад збірної України, яка візьме участь в чемпіонаті світу у приміщенні. До команди увійшли 15 спортсменів,, повідомляє прес-служба ФЛАУ.

Окрім основних змагань, вперше в історії Україна на чемпіонатах світу буде представлена в показових змаганнях ветеранів.

Склад збірної України виглядає наступним чином.

Жінки: Лупу Наталія, Ткачук Анастасія, Джойс Коба, Бібік Ольга, Бризгіна Анастасія, Лебідь Анастасія, Плотіцина Анна, Мохнюк Анастасія, Фьодорова Аліна.

Чоловіки: Копанайко Сергій, Шаматрин Артем, Проценко Андрій, Касьянов Олексій, Лисенко Олександр.

Чемпіонат світу відбудеться 17-20 березня в Портленді, США.

Окрім того, Виконком ФЛАУ також затвердив склад збірної України, яка візьме участь в Кубку Європи з легкоатлетичних метань. Традиційно Україна на цих змаганнях буде представлена в усіх видах програми.

Чоловіки: Самолюк Віктор, Обухов Роман, Нестеренко Микита, Шаров Руслан, Мартинюк Андрій, Полешко Артем, Шама Микола, Міщенко Захар.

Жінки: Марусенко Світлана, Савицька Вікторія, Клочко Вікторія, Никита Катерина, Золотухіна Наталя, Климець Ірина, Ретієва-Довгенко Катерина, Фетіскіна Тетяна.

Кубок Європи з легкоатлетичних метань відбудеться 12-13 березня у м. Арад (Румунія)