Оприлюднено склад збірних України з легкої атлетики на чемпіонат світу у приміщенні та Кубок Європи з метань
На чеміпонаті світу Україну представлять 15 спортсменів.
2 березня Виконком Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) затвердив склад збірної України, яка візьме участь в чемпіонаті світу у приміщенні. До команди увійшли 15 спортсменів,, повідомляє прес-служба ФЛАУ.
Окрім основних змагань, вперше в історії Україна на чемпіонатах світу буде представлена в показових змаганнях ветеранів.
Склад збірної України виглядає наступним чином.
Жінки: Лупу Наталія, Ткачук Анастасія, Джойс Коба, Бібік Ольга, Бризгіна Анастасія, Лебідь Анастасія, Плотіцина Анна, Мохнюк Анастасія, Фьодорова Аліна.
Чоловіки: Копанайко Сергій, Шаматрин Артем, Проценко Андрій, Касьянов Олексій, Лисенко Олександр.
Чемпіонат світу відбудеться 17-20 березня в Портленді, США.
Окрім того, Виконком ФЛАУ також затвердив склад збірної України, яка візьме участь в Кубку Європи з легкоатлетичних метань. Традиційно Україна на цих змаганнях буде представлена в усіх видах програми.
Чоловіки: Самолюк Віктор, Обухов Роман, Нестеренко Микита, Шаров Руслан, Мартинюк Андрій, Полешко Артем, Шама Микола, Міщенко Захар.
Жінки: Марусенко Світлана, Савицька Вікторія, Клочко Вікторія, Никита Катерина, Золотухіна Наталя, Климець Ірина, Ретієва-Довгенко Катерина, Фетіскіна Тетяна.
Кубок Європи з легкоатлетичних метань відбудеться 12-13 березня у м. Арад (Румунія)