Тимощук оформив дубль, "Зеніт" залишив останнє місце

В неділю, в 12-му турі чемпіонату Росії з футболу пітерський "Зеніт" на своєму полі розгромив томську "Томь" і залишив останнє місце в турнірній таблиці. Зустріч закінчилася з рахунком 5:1.

Всі шість м`ячів було забито в перші півгодини матчу. Рахунок на шостій хвилині відкрив півзахисник чинниих чемпіонів Росії і володарів Кубка УЄФА Віктор Файзулін. Роман Широков подвоїв перевагу "Зеніта" на 11-ій хвилині. Незабаром у ворота пітерців був призначений пенальті, який на 22-ій хвилині реалізував Дмитро Мічков. Проте вже на наступній хвилині капітан "Зеніта" Анатолій Тимощук забив гол у відповідь, а ще через чотири хвилини також реалізував одинадцятиметровий у ворота "Томі". Остаточний рахунок на 34-ій хвилині встановив Файзулін, який оформив на пару з Тимощуком дубль.

У другому таймі глядачі стали свідками двох видалень: червоні картки одержали захисники Івіца Кріжанац ("Зеніт") і Валерій Катинсус ("Томь").

Перемога дозволила "Зеніту", який багато пропустив у чемпіонаті під час походу за Кубком УЄФА, піти з неприємного останнього місця і з 10 очками переміститися на 13-е місце, випередивши "Шиннік", "Хімкі" і "Луч-Энергия". В активі "Томі" залишилося 12 очок.

Лента.ру