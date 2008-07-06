1 тисяча міліціонерів охоронятиме фінальний матч “Шахтар” - “Динамо”

Більш як 1 тис. міліціонерів охоронятимуть громадський порядок під час футбольного матчу між клубами “Шахтар” (Донецьк) і “Динамо” (Київ), що відбудеться у Полтаві 15 липня.

Про це УНІАН повідомила старший інспектор Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Полтавській області Яна ХОЛОДНА.

Вона нагадала, що 15 липня у Полтаві на стадіоні “Ворскла” відбудеться фінальний матч Суперкубку України між командами футбольними клубами “Шахтар” та “Динамо”. Передбачається, що на ньому буде присутня дуже велика кількість уболівальників та фанів.

“Усього на забезпечення громадського порядку буде задіяно більш як 1 тис. співробітників міліції. Окрім цього, працюватимуть бійці спец підрозділу “Беркут” не тільки з Полтави, а й з інших областей. Головне наше завдання зараз – це профілактика того, щоб не заносили напої у скляній тарі, щоб не продавали алкоголю, щоб не пропускали у нетверезому стані, а особливо треба контролювати, щоб не проносили петард, димових шашок, феєрверків... Загалом же усі сили будуть спрямовані на те, щоб люди нормально відпочили та поболіли за своїх фаворитів”, - заявив начальник міліції області Михайло ЦИМБАЛЮК.