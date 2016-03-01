Київське "Динамо" не змогло обіграти "Олександрію" у матчі Кубка України

Команди обмінялися голами у кожному з таймів.

Матч пройшов у Києві за взаємною домовленістю команд. Матч, в якому номінальними господарями поля будуть гравці "Динамо", пройде в Олександрії на стадіоні "Ніка", на якому до того часу вже має зрости трав'яне покриття на футбольному полі.

Матч у Києві проходив з помітною перевагою "Динамо", але першими рахунок відкрили футболісти "Олександрії". На 29-й хвилині після навісу зі штрафного захисники "Динамо" втратили Сергія Басова і той у падінні головою переправив м'яч у сітку. Після перерви динамівці накрутили тема і на 66-й хвилині Андрій Ярмоленко зумів забити гол. Домагой Віда перехопив м'яч на половині поля "Олександрії", наблизився до штрафного і покотив у вільну зону на Ярмоленка, який технічно підсік м'яч над півзахисником Михайлом Козаком - 1:1.

Таким чином, у матчі-відповіді "Динамо" влаштує нульова нічия або перемога, а "Олександрію", результативна нічия (2:2, 3:3 і т. д.) або також перемога. У разі нічиєї 1:1 доля путівки у півфінал буде вирішена в додатковий час або в серії пенальті.