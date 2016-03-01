"Дніпро" виграв перший матч 1/4 фіналу Кубка України у "Сталі"

Матч завершився з рахунком 0:3.

Гра проходила не на новій "Дніпро-Арені", що належить ФК "Дніпро" а на старому стадіоні "Метеор", де в нинішньому сезоні проводить усі свої матчі команда з Дніпропетровської області. "Сталь" грає на цьому стадіоні, тому що домашня арена в Дніпродзержинську знаходиться на реконструкції.

У грі КУ "Дніпро" володів перевагою впродовж усього матчу і забив три голи завдяки зусиллям легіонерів.

На 32-й хвилині гол з пенальті забив Матеус, який сильно пробив низом в лівий від себе кут - м'яч від штанги влетів у сітку. Хвилиною раніше Безус увірвався в штрафну справа, обіграв захисника, але Пшеничних пішов у підкат і, не влучивши по м'ячу, вдарив по нозі гравця "Дніпра", заробивши пенальті. А на 70-й хвилині Бруну Гама подвоїв перевагу дніпропетровської команди. Безус навісив справа, Паньків відбив м'яч на Гаму і той пробив у дотик - воротар відбив. Однак португалець підхопив м'яч і другим дотиком відправив його у ворота. Нарешті, вже в доданий арбітром час. на 92-й хвилині, Леонардо Де Матос довів рахунок до великого. Політило з правого флангу відпасував на Де Матоса в штрафну, і той красиво підсік м'яч над голкіпером.

Матч відбудеться також у Дніпропетровську, але вже на арені "Дніпра". Дата гри ще не визначена. У ньому господарям поля для виходу в півфінал достатньо буде навіть поразки з різницею у два голи.