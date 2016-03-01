Збірна України з синхронного плавання візьме участь у ліцензійному турнірі до Олімпіади в Ріо-де-Жанейро

В бразильському Ріо-де-Жанейро, який вже влітку буде приймати Олімпійські ігри, найближчими днями відбудеться олімпійський кваліфікаційний турнір з синхронного плавання, повідомляє прес-служба НОК України.

Українські «русалоньки» вже прибули в олімпійську столицю Бразилії, де готуються до важливого старту.

Нагадаємо, що наш дует Лоліта Ананасова – Анна Волошина вже мають заповітну путівку на Ігри-2016.

На ліцензійному турнірі українки будуть боротися за путівку в олімпійське Ріо в команді.

Склад збірної України виглядає таким чином: Лоліта Ананасова, Анна Волошина, Дар'я Юшко, Ксенія Сидоренко, Олександра Сабада, Олена Гречихіна, Анастасія Савчук, Ольга Кондрашова, Ольга Золотоверха.

Кваліфікаційний турнір до ОІ відбудеться в Ріо з 2 по 6 березня.