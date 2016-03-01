Футболіст збірної України та "Дніпра" Федецький спробував себе в ролі прикордонника (відео)
14:47, 01 березня 2016Спорт
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Гравець національної збірної України по футболу, захисник ФК "Дніпро" допоміг прикордонникам затримати озброєних зловмисників.
Артем Федецький у вільний час випробував себе у ролі захисника Вітчизни / footboom.com
Події відбуваються поблизу кордону на Волині під час перебування Артема Федецького вдома, повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
Двоє озброєних хлопців, намагалися незаконно потрапити з України в Польщу. Та порушників виявили прикордонники. Під час затримання, в якому взяв участь і футболіст національної збірної України та дніпропетровського «Дніпра» Артем Федецький лунали навіть постріли. Та обійшлося без жертв.
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