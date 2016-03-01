Футболіст збірної України та "Дніпра" Федецький спробував себе в ролі прикордонника (відео)

Події відбуваються поблизу кордону на Волині під час перебування Артема Федецького вдома, повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Двоє озброєних хлопців, намагалися незаконно потрапити з України в Польщу. Та порушників виявили прикордонники. Під час затримання, в якому взяв участь і футболіст національної збірної України та дніпропетровського «Дніпра» Артем Федецький лунали навіть постріли. Та обійшлося без жертв.