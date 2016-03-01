Лідери збірної України з класичної боротьби візьмуть участь у чемпіонаті Європи

Вісім українських борців класичного стилю виступлять на чемпіонаті Європи з боротьби, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Українська команда на європейській першості буде представлена потужним складом та лідерами команди, серед яких чинний чемпіон світу та Європи Жан Беленюк, призери чемпіонату світу Дімітрій Тімченко та Олександр Чернецький.

В Латвії нашу країну представлятимуть: Дмитро Цимбалюк (вагова категорія - 59 кг), Денис Дем'янков (66 кг), Олексій Калініченко (71 кг), Дмитро Арабаджи (75 кг), Олексій Чекаленко (80 кг), Жан Беленюк (85 кг), Дімітрій Тімченко (98 кг), Олександр Чернецький (130 кг).

Представники вільної, жіночої та греко-римської боротьби розіграють медалі чемпіонату Європи в Ризі (Латвія) з 8 по 13 березня.