Світоліна вийшла у другий раунд тенісного турніру в Куала-Лумпурі

В Куала-Лумпурі (Малайзія) завершився матч першого кола тенісного турніру BMW Malaysian Open (категорія - International) в якому українка Еліна Світоліна обіграла Мію Като з Японії, повідомляє Великий теніс України.

Матч завершився з рахунком 6-1, 6-1.

Зі старту матчу Світоліна йде вперед з двома брейками. Суперниця перші шанси забрати гейм українки отримує вже за рахунку 5-1, коли Світоліна подає на сет. Але брейкпоінти Еліна відіграє і записує в свій актив першу партію.

Другий сет розвивався за схожим сценарієм: при рахунку 1-1 Світоліна робить перший брейк, а потім і збільшує відрив, виграючи наступній гейм Като. Ще один брейк, який виявляється останнім геймів в цій зустрічі, Еліна виграє в атаці з прийому - 6-1 6-1.

Матч тривав 47 хвилин.

У наступному колі Світоліну чекає протистояння з ще однією переможницею кваліфікаційного турніру і також з Японії: Рису Одзаки раніше сьогодні віддала росіянці Єлизаветі Кулічковій лише два гейми. 21-річна Одзаки у світовому рейтингу посідає 133-ю сходинку. Це буде перший очний поєдинок суперниць.