Розпочинається новий Богатирський турнір на призи Василя Вірастюка

У Житомирі сьогодні пройде Богатирський турнір на призи Василя ВІРАСТЮКА.

Як повідомляється на сайті Житомирської міськради, подібний турнір у місті відбудеться вперше. У турнірі братимуть участь шість атлетів з різних міст України.

Починаючи з 2003 року, В.ВІРАСТЮК, провів близько 20 турнірів у різних містах України (Вінниця, Рівне, Тернопіль, Луцьк, Івано-Франківськ, Львів, Ужгород, Одеса, Кіровоград, Харків, Кривий Ріг), мета яких - популяризація та розвиток богатирського виду спорту, а також пошук та виховання нових атлетів.

В.ВIРАСТЮК - найсильнiша людина свiту 2004 та 2007 років.