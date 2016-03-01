Українського тренера Скрипника можуть найближчим часом звільнити з німецького "Вердера"

12:40, 01 березня 2016
Спорт
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Ймовірним кандидатом на місце вітчизняного фахівця називають швейцарця Люсьєна Фавра.

uefa.com

Керівництво клубу німецької футбольної Бундесліги "Вердер" (Бремен) може найближчим часом звільнити тренера команди українця Віктора Скрипника, повідомляє з посиланням на свої джерела Bild.

У наступному матчі Бундесліги, в якому 2 березня "Вердер" в гостях гратиме проти "Байєра" з Леверкузена, Скрипник точно буде керувати командою, а ось його подальша тренерська доля знаходиться під великим питанням.

Найбільш імовірною кандидатурою на зміну українському фахівцеві вважається швейцарець Люсьєн Фавре, зазначається в статті.

"Вердер" йде на 16-му місці в турнірній таблиці Бундесліги на даний момент. На рахунку команди 21 очко і вона близька до вильоту з елітного дивізіону німецького футболу в Бундеслігу 2.

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