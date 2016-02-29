Українська шашистка Мотричко стала призером Перших інтелектуальних ігор у бліці

У китайському Хуайані завершився турнір з бліцу в шашках в рамках Перших елітних інтелектуальних ігор (Elite Mind Games), де 3-е місце у жіночих змаганнях посіла українка Вікторія Мотричко, повідомляє офіційний сайт турніру.

У 19-ти партіях українка лише одного разу програла, звівши внічию 11 партій і здобувши 7 перемог - 25 очок. Зокрема, українка у першому ж турі поступилася майбутній переможниці турніру Дар'ї Ткаченко з Росії (32 бали), а її партія з іншою росіянкою Айгуль Ідрісовой була багато в чому визначальною у боротьбі за 2-3 місця і завершилася внічию - 1:1. Українці потрібна була перемога в цьому протистоянні. В підсумку, у Ідрісовой 26 балів і мінімальна перевага над нашою шашисткой.

Ще одна українка Ольга Балтажі - посіла підсумкове 15-е місце з 20 учасників. На рахунку нашої представниці 15 очок - 3 перемоги, 9 нічиїх і 7 поразок.

У чоловічому бліці українець Артем Іванов посів 9-е місце - 27 очок. У 23 партіях він здобув 8 перемог, 11 нічиїх та зазнав 4 поразок. У свою чергу, Юрій Анікєєв фінішував на 13-му місці - 26 балів. На його рахунку 5 перемог, 16 нічиїх і 2 поразки.

Переможцем турніру тут також став представник Росії Олексій Чижов, який набрав 33 очки.

Як повідомляв УНІАН, Elite Mind Games проходять в Китаї з 25 лютого по 3 березня.