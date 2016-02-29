Півзахисник Сидорчук повинен відновитися до матчу "Динамо" з "Манчестер Сіті"

Півзахисник київського "Динамо" Сергій Сидорчук, який відчув дискомфорт перед першим матчем 1/8 Ліги чемпіонів проти англійського «Манчестер Сіті», проходить курс відновлення після м'язового ушкодження, повідомляє прес-служба ФК "Динамо".

Зараз, за свідченням керівника медслужби київського «Динамо» Леоніда Миронова, він вже відчуває себе набагато краще.

До повернення гравця в загальну групу залишилося шість-вісім днів.

Як повідомляв УНІАН, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" - "Динамо" відбудеться в Англії 15 березня.

У першій грі в Києві гості виграли з рахунком 1:3.