Півзахисник Сидорчук повинен відновитися до матчу "Динамо" з "Манчестер Сіті"
13:56, 29 лютого 2016Спорт
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За свідченням керівника медслужби ФК "Динамо" (Київ) гравець вже відчуває себе набагато краще.
Сидорчук доллжен повністю відновитися до гри в Манчестері / xsport.ua
Півзахисник київського "Динамо" Сергій Сидорчук, який відчув дискомфорт перед першим матчем 1/8 Ліги чемпіонів проти англійського «Манчестер Сіті», проходить курс відновлення після м'язового ушкодження, повідомляє прес-служба ФК "Динамо".
Зараз, за свідченням керівника медслужби київського «Динамо» Леоніда Миронова, він вже відчуває себе набагато краще.
До повернення гравця в загальну групу залишилося шість-вісім днів.
Як повідомляв УНІАН, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" - "Динамо" відбудеться в Англії 15 березня.
У першій грі в Києві гості виграли з рахунком 1:3.
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