Фристайліст Абраменко визнан найкращим спортсменом лютого в Україні

Його особистого наставника Юрія Кобельника названо найкращим тренером останнього зимового місяця, повідомляє прес-служба НОК України.

Цей сезон став найуспішнішим в кар'єрі 27-річного спортсмена з Миколаєва. Він тричі підіймався на пєдестал пошани на етапах Кубка світу. В його активі «бронза» етапу світового Кубка в Пекіні (Китай), «срібло» та «бронза» Дір-Веллі (США).

Завдяки своїм стабільним виступам в лютому Олександр вперше в історії України виграв загальний залік Кубка світу в акробатиці, ставши володарем Малого Кришталевого Глобусу.

Відзначимо, що для Олександра Абраменка це перше високе визнання Національного олімпійського комітету України.