Президентом футбольної Прем`єр-Ліги одноголосно обрано Генінсона

У Києві відбулися звітно-виборні загальні сбори української футбольної Прем`єр-ліги, де новим президентом УПЛ обрано Володимира Генінсона.

За безальтернативну кандидатуру одноголосно проголосували усі присутні на виборах - представники 13 з 14 клубів УПЛ. Виняток склав запорізький "Металург", чий представник на зборах був відсутній.

Володимир Генінсон відомий тим, що у 2011 році був призначений на посаду директора з експлуатації НСК «Олімпійський» Національним агентством з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи-2012 та реалізації інфраструктурних проектів.

З березня по грудень 2015 року обіймав посаду виконавчого директора Федерації футболу України.

З грудня 2015 - керівник Служби взаємодії з ФІФА та УЄФА.