Гімнастка Різатдінова здобула п'ять медалей на етапі Кубка світу

В Еспоо (Фінляндія) завершився етап Кубка світу з художньої гімнастики, де українка Ганна Різатдінова здобула п'ять медалей, повідомляє прес-служба Федерації гімнастики України.

У багатоборстві українка завоювала бронзову медаль з підсумковим результатом 73,250 бали. Переможницею стала Олександра Солдатова з Росії, срібло у Сон з Південної Кореї.

В окремих вправах виступ Анни з обручем був настільки технічним і запальним, що у суддів просто не залишалося іншого вибору, як поставити їй оцінку 18.550 - перше місце.

У вправі з м'ячем Різатдінова припустилася незначної помарки, але, тим не менш, це не завадило їй зайняти третю сходинку п'єдесталу з результатом 18 балів рівно. Вправу з булавами наша прима виконала просто чудово, отримавши 18.500 — срібна медаль.

Також українка чудово впоралася з новим вправою зі стрічкою (18.450), тим самим принісши Україні ще одне золото.

Етап Кубка світу в Фінляндії проходив 26-28 лютого.