Українці завоювали десять медалей чемпіонату Європи зі стрільби

В угорському місті Дьйор завершилися змагання європейської першості зі стрільби з пневматичної зброї, де представники збірної України завоювали десять нагород, повідомляє прес-служба НОК України.

Українські стрілки повертаються додому з повним комплектом нагород.

Звання чемпіонки Європи зі стрільби з пневматичної зброї серед жінок здобула Олена Костевич. Разом з Олегом Омельчуком Олімпійська чемпіонка-2004 у стрільбі змішаних команд посіла друге місце.

У стрільбі з пневматичної зброї з пістолета серед чоловіків «бронзу» взяв Павло Коростильов. У цій же вправі він у команді з Олегом Омельчуком та Денисом Кушніровим вибороли «срібло».

На найвищу сходинку п'єдесталу пошани двічі підіймалася наша жіноча команда зі стрільби з гвинтівки по рухомій мішені у складі Галини Авраменко, Вікторії Рибовалової та Людмили Василюк.

На рахунку Галини Авраменко також два «срібла», Вікторія Рибовалова здобула ще й «золото» та «бронзу».