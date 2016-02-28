"Манчестер сіті" вчетверте здобув Кубок англійської ліги

Основний та додатковий час матчу завершилися внічию — 1:1, передає ТСН.

У першому таймі ініціативу повністю перехопили підопічні Юргена Клоппа. Після 45 хвилин їхнє володіння м'ячем склало 62 відсотки.

Початок другого тайму був за "Манчестер Сіті", що призвело до швидкого голу. На 49-й хвилині зустрічі відзначився Фернандіньо.

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Зрівняти рахунок мерсисайдцям вдалося на 83-й хвилині. Ворота суперника розстріляв Філіпе Коутінью.

Перемогу ж "Мансіті" вдалося вирвати у серії післяматчевих пенальті (3:1). Вирішальний гол забив Яя Туре.

Раніше "Манчестер Сіті" тричі здобував Кубок англійської ліги, і одного разу програв у фіналі.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого на столичному НСК "Олімпійський" завершився матч Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Динамо" приймало "Манчестер Сіті" і програло з рахунком 1:3. Матч-відповідь відбудеться 15 березня в Манчестері.