Мілевський забив гол у дебютному матчі за румунський клуб (відео)

Український нападник Артем Мілевський дебютував за свій новий клуб «Конкордія» з міста Кьяжна і вже в першій грі забив гол.

Команда українського легіонера грала в рамках чемпіонату Румунії проти одного з прямих конкурентів у боротьбі за виживання в елітному дивізіоні «Волунтарі» і програла з рахунком 1:2.

Гравці "Волунтарі" відкрили рахунок наприкінці першого тайму, на 41-й хвилині, коли влучного удару завдав Тіру. А на 54-й хвилині 31-річний український форвард зрівняв рахунок впевнено реалізувавши пенальті.

Тим не менш, перемогу "Волунтарі" на 86 хвилині приніс влучний удар Ачима - 1:2.