Українська збірна виграла 5 золотих медалей

Українці виграли 5 золотих, 4 срібні та 5 бронзових медалей на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Будапешті (Угорщина).

Як повідомляє сайт champion.com.ua, останній день чемпіонату, який закінчився 6 серпня, українці завершили з чотирма нагородами. Так, у стрибках з 10-метрової вишки третє місце в активі Костянтина МІЛЯЄВА, також бронзу в синхронних стрибках з триметрового трампліна зуміли завоювати Христина ІЩЕНКО та Олена ФЕДОРОВА.

Ще дві медалі в неділю українці здобули в плаванні: срібним призером на дистанції 50 метрів вільним стилем став Олександр ВОЛИНЕЦЬ (21.97), друге місце в комбінованій естафеті 4х100 метрів виборола чоловіча збірна України в складі Олег ЛІСОГОРА, Андрія СЕРДІНОВА, Юрія ЄГОШИНА та Андрія ОЛЕЙНИКА. Їх, результат - 3,36.31.

У комбінованій естафеті у жінок українська команда, за яку виступали Яна КЛОЧКОВА, Ірина АМШЕНІКОВА, Ганна ХЛИСТУНОВА та Оксана БЕРІКОВА, стала лише четвертою.

Загалом протягом чемпіонату українці вибороли 14 медалей – 5 золотих, 4 срібні та 5 бронзових – і посіли 5 місце у загальному заліку.