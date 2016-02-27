Українка Костевич стала чемпіонкою Європи зі стрільби

У Дьорі (Угорщина) завершилися змагання чемпіонату Європи зі стрільби в дисципліні стрільба з пневматичної пістолета з дистанції 10 метрів у жінок, де перемогу здобула українка Олена Костевич, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка набрала 200.9 бали.

Костевич у підсумковій таблиці випередила болгарку Антоанетту Бонєву (199.0), у якій срібло. Бронза на рахунку Зоряни Арунович (177.8 бали).

Таким чином, Костевич стала 4-разовою чемпіонкою Європи. Також на її рахунку золото ЧС 2002-го року. А на Іграх-2004 в Афінах вона стала олімпійською чемпіонкою.