Українка Костевич стала чемпіонкою Європи зі стрільби
18:07, 27 лютого 2016Спорт
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Олімпійська чемпіонка Афін-2004 виграла у своїй коронній дисципліні - стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 10 метрів.
ipukr.com
У Дьорі (Угорщина) завершилися змагання чемпіонату Європи зі стрільби в дисципліні стрільба з пневматичної пістолета з дистанції 10 метрів у жінок, де перемогу здобула українка Олена Костевич, повідомляє офіційний сайт змагань.
Українка набрала 200.9 бали.
Костевич у підсумковій таблиці випередила болгарку Антоанетту Бонєву (199.0), у якій срібло. Бронза на рахунку Зоряни Арунович (177.8 бали).
Таким чином, Костевич стала 4-разовою чемпіонкою Європи. Також на її рахунку золото ЧС 2002-го року. А на Іграх-2004 в Афінах вона стала олімпійською чемпіонкою.
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