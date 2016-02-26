Президентом ФІФА обрано Джанні Інфантіно

Вибори відбулися в п'ятницю в швейцарському Цюріху, повідомляє ТАСС.

45-річний Інфантіно отримав 115 голосів з 207.

"Я приймаю пост і згоден з виборами", - сказав Інфантіно після перемоги.

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Крім швейцарця, у виборах брали участь глава Азіатської конфедерації футболу (АФК) бахрейнський шейх Сальман бен Ібрагім Аль Халіфа, принц Йорданії Алі бен аль-Хусейн, колишній заступник генерального секретаря ФІФА француз Жером Шампань і представник ПАР Мосімо Габріель (Токіо) Сехвале, який зняв свою кандидатуру за кілька хвилин до початку виборів.

Інфантіно став дев'ятим президентом ФІФА в історії. Раніше організацію очолювали француз Робер Герен (1904 - 1906 рр.), Англієць Деніел Вулфолл (1906 - 1918), француз Жуль Ріме (1931 - 1954), бельгієць Рудолф Селдрейерс (1954 - 1955), англієць Артур Дрюрі (1955 - 1961), англієць Стенлі Роуз (1961 - 1974), бразилець Жоао Авеланж (1974 - 1998), швейцарець Йозеф Блаттер (з 1998 року).

Наступні вибори президента ФІФА відбудуться в 2019 році. Таким чином, Інфантіно завершить мандат Блаттера, який був переобраний на черговий президентський термін в травні 2015 року, однак через кілька днів на тлі корупційного скандалу оголосив про дострокову відставку з поста глави ФІФА.