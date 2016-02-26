Сехвале зняв свою кандидатуру з виборів президента ФІФА

Колишній міністр житлового будівництва ПАР і соратник Нельсона Мандели Мосимо Габріель (Токіо) Сехвале зняв свою кандидатуру з виборів президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА), повідомляє ТАСС.

Про своє рішення він оголосив на конгресі ФІФА, де незабаром почнеться голосування за нового голову організації.

"Я сподіваюся, що один з цих чотирьох претендентів призведе організацію до того, що її одного разу очолить жінка", - сказав Сехвале.

Вибори президента ФІФА проходять в п'ятницю в Цюріху. На посаду претендують генеральний секретар Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Джанні Інфантіно, президент Азіатської конфедерації футболу шейх Сальман бен Ібрагім Аль Халіфа, принц Йорданії Алі бен аль-Хусейн та колишній заступник генерального секретаря ФІФА француз Жером Шампань.

"Я закликаю вас вибрати такого президента, який виведе нас із маразму, відновить довіру до нашої організації і поверне нас до засад, на яких вона базувалася", – додав Сехвале.

Останній обраний президент Йозеф Блаттер, який керував організацією з 1998 року, відсутній на засіданні. У середу, за два дні до конгресу, апеляційний комітет погодився з рішенням комітету з етики ФІФА усунути Блаттера і президента УЄФА Мішеля Платіні від будь-якої футбольної діяльності. При цьому термін їх дискваліфікації було скорочено з восьми до шести років.