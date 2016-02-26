Визначилися всі вісім пар 1/8 фіналу Ліги Європи
14:21, 26 лютого 2016Спорт
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16 команд-учасниць другого за значимістю єврокубка дізналися своїх суперників.
uefa.com
У Ньоні (Шавейцария) завершилося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Жеребкування провів кращий бомбардир в історії збірної Швейцарії (42 голи) і посол фіналу ЛЄ-2016 в Базелі Олександр Фрай.
Команди були поділені на наступні пари:
Шахтар - Андерлехт
Базель - Севілья
Вільяреал - Байєр
Атлетик - Валенсія
Ліверпуль - Манчестер Юнайтед
Спарта Прага - Лаціо
Боруссія Д - Тоттенхем
Фенербахче - Брага
Матчі відбудуться 10 і 17 березня.
Як повідомляв УНІАН, напередодні донецький "Шахтар" розгромив німецький "Шальке" на полі суперника в Гельзенкірхені з рахунком 3:0 і вийшов у 1/8 фіналу ЛЄ.
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