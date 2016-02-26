Визначилися всі вісім пар 1/8 фіналу Ліги Європи

У Ньоні (Шавейцария) завершилося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Жеребкування провів кращий бомбардир в історії збірної Швейцарії (42 голи) і посол фіналу ЛЄ-2016 в Базелі Олександр Фрай.

Команди були поділені на наступні пари:

Шахтар - Андерлехт

Базель - Севілья

Вільяреал - Байєр

Атлетик - Валенсія

Ліверпуль - Манчестер Юнайтед

Спарта Прага - Лаціо

Боруссія Д - Тоттенхем

Фенербахче - Брага

Матчі відбудуться 10 і 17 березня.

Як повідомляв УНІАН, напередодні донецький "Шахтар" розгромив німецький "Шальке" на полі суперника в Гельзенкірхені з рахунком 3:0 і вийшов у 1/8 фіналу ЛЄ.