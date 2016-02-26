"Шахтар" зіграє в 1/8 фіналу Ліги Європи з бельгійським "Андерлехтом"
14:13, 26 лютого 2016Спорт
901
Визначився суперник гірників у другому раунді плей-офф єврокубка.
uefa.com
У Ньоні (Швейцарія) проходить церемонія жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, за результатами якої суперником донецького "Шахтаря" став бельгійський "Андерлехт", повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Перший матч гірники проведуть вдома, відповідно, матч-відповідь - на виїзді.
Ігри пройдуть 10 і 17 березня.
Як повідомляв УНІАН, напередодні донецький "Шахтар" розгромив німецький "Шальке" на полі суперника в Гельзенкірхені з рахунком 3:0 і вийшов у 1/8 фіналу ЛЄ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter