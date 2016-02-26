"Шахтар" зіграє в 1/8 фіналу Ліги Європи з бельгійським "Андерлехтом"

У Ньоні (Швейцарія) проходить церемонія жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, за результатами якої суперником донецького "Шахтаря" став бельгійський "Андерлехт", повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Перший матч гірники проведуть вдома, відповідно, матч-відповідь - на виїзді.

Ігри пройдуть 10 і 17 березня.

Як повідомляв УНІАН, напередодні донецький "Шахтар" розгромив німецький "Шальке" на полі суперника в Гельзенкірхені з рахунком 3:0 і вийшов у 1/8 фіналу ЛЄ.