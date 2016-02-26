Кличко не думає про участь в Олімпіаді-2016 - тільки про реванш з Ф'юрі

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі українець Володимир Кличко заявив, що не думає про участь в Олімпійських Іграх в Ріо-де-Жанейро, до яких будуть допущені і боксери-професіонал, повідомляє boxingnews.com.ua.

Український боксер зазначив, що зараз повністю зосереджений на матчі-реванші з британцем Тайсоном Ф'юрі, якому він програв одноголосним рішенням суддів у листопаді минулого року.

"Я завжди говорив, що мені хотілося б ще раз взяти участь в Олімпійських Іграх, але зараз я зосереджений тільки на матчі-реванші з Тайсоном Ф'юрі", — цитує Володимира Кличка Irish Examiner.

Як повідомлялося раніше, реваншможе відбутися у травні-липні цього року. Олімпіада в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) відбудеться з 5 по 21 серпня.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015-го року Володимир Кличко поступився в титульному бою британцеві Тайсону за очками і втратив всі свої пояси чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO. З часом IBF відібрала у нього пояс чемпіона світу, так як він обрав матч-реванш з українцем замість обов'язкового захисту титулу в бою з офіційним претендентом за версією цієї організації.