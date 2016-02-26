ФІФА сьогодні обиратиме нового президента

Як передає ВВС, у виборах беруть участь п'ять кандидатів: принц Йорданії Алі бін аль-Хусейн, шейх Бахрейну Салман бін Ібрагім аль-Халіфа, а також Джером Шампань із Франції, Джанні Інфантіно з Італії і Токіо Сексвале з Південної Африки.

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Вибори розпочнуться о 14:00 за київським часом. Для того, щоб визначити переможця, можливо, знадобляться кілька раундів голосування.

Попередній голова ФІФА Блаттер очолював організацію з 1998 року, однак у 2015 році змушений був залишити посаду через корупційні скандали. Його та іншого функціонера, керівника УЄФА Мішеля Платіні, відсторонили від футболу - етичний комітет ФІФА визнав обох посадовців винними у порушенні Кодексу етики федерації. Пізніше термін їхнього відсторонення скоротили з восьми до шести років.

На веб-сайті ФІФА вестиметься пряма трансляція конгресу.