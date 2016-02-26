Гравці "Шальке" про матч з "Шахтарем": "Дуже прикро програвати такий матч, ми засмучені"

Футболісти німецького "Шальке" у післяматчевих коментарях у мікст-зоні стадіону у Гельзенкірхені не приховували своїх емоцій і розчарування підсумком гри 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА проти донецького "Шахтаря".

Клаас-Ян Хунтелаар, нападник "Шальке", зазначив: "Це був дуже поганий матч для нас. Спочатку здавалося, що все добре. Трохи не пощастило Гайсу, коли він влучив у каркас. Перший гол ми пропустили після контратаки, тому нам потрібно було йти вперед, щоб забивати тепер два. Ми хотіли домогтися набагато більшого. Якщо ви припускаєте стільки простих помилок, то в кінцевому рахунку будете покарані".

У свою чергу, Ральф Ферманн, голкіпер "Шальке" нарікає: "Це було дуже прикро. Ми, звичайно ж, уявляли собі все зовсім по-іншому. Але треба бути чесними: ми погано виконали свою роботу. Нам потрібно забути про цю невдачу, хоч це і не так просто, і рухатися вперед. Потрібно показати, що ми здатні грати краще".

Як повідомляв УНІАН, донецький "Шахтар" розгромив німецький "Шальке" на полі суперника в Гельзенкірхені з рахунком 3:0 і вийшов у 1/8 фіналу ЛЄ.