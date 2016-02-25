Гравець "Шахтаря" Малишев: "Ми билися один за одного"

Півзахисник донецького "Шахтаря" Максим Малишев поділився своїми враженнями від виїзного матчу 1/16 фіналу Ліги Європи з ґельзенкірхенським "Шальке" в ефірі телеканалу "Футбол 1".

"Звичайно, ми задоволені, що перемогли. Вважаю, що це було заслужено, — заявив 23-річний хавбек. - Думаю, що змогли здобути перемогу завдяки хорошій організації гри. Ми билися один за одного. Дуже добре зіграли в плані командних дій".

"Виграли для тих, хто нас "ховав". Травми? Так, Гладкий захворів, але у нас достатньо гравців, які можуть замінити того чи іншого виконавця. Містер просив максимально строго зіграти в обороні. Коли забили гол, головним залишалося не пропустити. Після першого забитого м'яча відчули, що не віддамо перемогу. Але, при цьому, зберігали граничну концентрацію", - додав гравець.

"Емоції переповнюють, дуже раді перемозі. Жереб? Хто попадеться, з тим і будемо грати, це не має принципового значення. "Шахтар" у будь-якому випадку повинен проходити далі", - підсумував Малишев.

Як повідомляв УНІАН, донецький "Шахтар" розгромив німецький "Шальке" на полі суперника в Гельзенкірхені з рахунком 3:0 і вийшов у 1/8 фіналу ЛЄ.