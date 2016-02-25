Тренер "Шальке" про матч з "Шахтарем": "Результат визначили індивідуальні помилки"

Головний тренер гельзенкірхенського "Шальке" Андре Брайтенрайтер прокоментував поразку своєї команди в домашньому матчі з донецьким "Шахтарем" (0:3), яка позбавила команду шансів продовжити боротьбу в Лізі Європи на післяматчевій прес-конференції.

"Ми всі дуже розчаровані. Нам добре вдався старт матчу — вже на 3-й хвилині м'яч потрапив у штангу, потім повинні були забивати на 7-й хвилині. Потрібно зазначити, що після стартової десятихвилинки "Шахтар" почав діяти набагато агресивніше. Перший гол стався після індивідуальної помилки, потім нам довелося відіграватися і відкриватися. Ми посилили атаку ді Санто. Але потім сталася друга індивідуальна помилка і ще один гол. Він зламав нашу команду, хлопці опустили руки і перестали вірити в себе. Третій гол нас добив — дуже важко знову повірити у свої сили, програючи 0:3", - зазначив тренер.

На питання, як пояснити, що після 10 хвилин команда зменшила темп, Брайтенрайтер зазначив: "Дійсно, в дебюті ми домінували, у "Шахтаря" були великі проблеми. Ми провели кілька хороших атак, але не змогли реалізувати моменти. Мені вже не раз доводилося говорити з командою на тему недостатньо концентрації. Гравці хочуть перемогти, стараються для цього. Але індивідуальні помилки продовжують траплятися, і вони сьогодні визначили результат гри. Потрібно дивитися вперед, повернути віру нашим футболістам. Ми дуже засмучені, що саме сьогодні допустили ці помилки і програли".

А на зауваження про те, що під завісу матчу стадіон майже спорожнів, тренер поскаржився: "Дуже прикро, що вболівальники вчинили саме так. Але я розумію їх розчарування. Вони очікували зовсім іншої гри, що їх команда буде бігти вперед і забивати голи. Нам потрібно задуматися про це. Ми сьогодні зробили недостатньо і не реалізували свої моменти. Вболівальники мріють, що ми виграємо Бундеслігу або Лігу чемпіонів. Але треба залишатися реалістами — на даному етапі це неможливо. Поки що наше завдання — завершити чемпіонат на такому місці, щоб мати можливість виступати в наступному сезоні в Лізі чемпіонів. Те, як вболівальники поводилися, створило додатковий тиск на наших гравців і тільки сприяло зростанню кількості індивідуальних помилок".

Як повідомляв УНІАН, донецький "Шахтар" розгромив німецький "Шальке" на полі суперника в Гельзенкірхені з рахунком 3:0 і вийшов у 1/8 фіналу ЛЄ.