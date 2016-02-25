Гравець "Шахтаря" Степаненко пропустить перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи

Півзахисник донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко буде змушений пропустити наступну гру гірників у Лізі Європи через перебір жовтих карток, повідомляє Football.ua.

26-річний хавбек донеччан отримав "зайве" попередження на 32-й хвилині поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи проти гельзенкірхенського "Шальке".

Тепер він не зможе допомогти своїм партнерам у першій грі 1/8 фіналу другого за значимістю єврокубка.

У поточному сезоні Степаненко відіграв за "Шахтар" у всіх турнірах 20 матчів, відзначившись 2 голами і 3 результативними передачами.

Як повідомляв УНІАН, донецький "Шахтар" розгромив німецький "Шальке" на полі суперника в Гельзенкірхені з рахунком 3:0 і вийшов у 1/8 фіналу ЛЄ.