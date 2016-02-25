Луческу про матч з "Шальке": "Дуже організовано зіграли в захисті і в контратаках"

На післяматчевій прес-конференції головний тренер "Шахтаря" Мірча Луческу пояснив переконливу виїзну перемогу над "Шальке" (3:0) високою дисципліною в діях своєї команди.

"Ще раз хочу сказати, що результат першого матчу був позитивним для нас. Ми знали і готувалися саме до такої гри, знали, що "Шальке" кинеться вперед. Вони не могли чекати, а ми могли собі це дозволити і дочекалися своїх шансів. Дуже організовано зіграли в захисті і в контратаках. Всі голи були забиті після продуманих дій в атаці", - зазначив тренер.

"Шальке" зробив, що зміг, тримав нас під тиском. Але при тому, що вони багато атакували, у них не було достатньо концентрації уваги, що і призводило до помилок. Це хороший результат, враховуючи, яка у нас зараз команда, враховуючи всі заміни гравців, які відбуваються в складі, враховуючи, як змінюється гра. Ми йдемо від технічного футболу, який був раніше, зараз ставимо більше на організацію гри, і тепер, як бачите, ми частіше вступаємо в боротьбу, причому в ній беруть участь всі гравці", - продовжив Містер.

"Дуже шкода, що втратили Степаненко. Не думаю, що він заслужив цю картку, адже Кайсара в аналогічному епізоді за фол на Тайсоні не отримав нічого. Шкодуємо про цю втрату", - зазначив Луческу.

На питання, чи можна тепер вважати Феррейру гравцем основного складу, наставник гірників зазначив: "Феррейра добре готувався. У першій грі йому не вистачало сміливості. Зараз думаю, щоб почати чемпіонат з ним у складі. Мабуть, це його найкраща гра з тих пір, як він з нами. Можливо, йому набридло бути запасним, і зараз у Факундо є всі шанси, щоб боротися за місце в основі. Йому потрібен був час, щоб зрозуміти нашу гру. Він дуже добре діяв в атакуючих діях. Якщо буде продовжувати в такому ж дусі, то буде у складі. Потрібен час і терпіння, а також розуміти і знати вимоги, що пред'являються. Показово, як ми сьогодні зіграли в обороні, виходячи потім в атаку. На жаль, цього не вдалося зробити проти ПСЖ і "Реала".

А на питання, чи вважає Містер перемогу у Лізі Європи реальною, зауважив: "Не думаю, що ми зараз на такому рівні, щоб виграти Лігу Європи. Для цього потрібно мати групу рівноцінних гравців з 20 осіб. Зараз ось не буде грати Степаненко, і його ніким замінити. Ми переживаємо період освіження команди молодими гравцями. Сьогодні добре зіграв Коваленко, дебютував Борячук, Коробенко був у запасі... Звичайно, ми будемо віддавати всі сили в кожній грі, подивимося, що з цього вийде".

Як повідомляв УНІАН, донецький "Шахтар" розгромив німецький "Шальке" на полі суперника в Гельзенкірхені з рахунком 3:0 і вийшов у 1/8 фіналу ЛЄ.