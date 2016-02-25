"Шахтар" розтрощив "Шальке" і вийшов у 1/8 фіналу Ліги Європи

В Гельзенкірхені (Німеччина) завершився матч 1/16 фіналу матчу Ліги Європи УЄФА, в якому "Шальке-04" приймав донецький "Шахтар" і програв з рахунком 0:3.

Гірники мали помітну перевагу протягом всього матчу, а відкрили рахунок вже на 27-й хвилині, коли гол забив Марлос.

Після перерви українська команда тільки збільшувала свою перевагу. Спочатку Факундо Феррейра забив другий гол, а потім Віктор Коваленко довершив розгром німецької команди.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простжити за ходом подій.

Суперник гірників по 1/8 фіналу визначиться у п'ятницю, 26 лютого, у ході жеребкування, яке пройде в Ньоні (Швейцарія).