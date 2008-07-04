Офіційна заява УЄФА щодо візиту її делегації до України

УЄФА вважає, що візит її офіційної делегації до України був корисним та інформативним.

Як повідомили УНІАН у Федерації футболу України, про це йдеться в офіційній заяві УЄФА.

В документі зазначається, що Президент і прем’єр-міністр України засвідчили Європейській футбольній асоціації свою повну підтримку чемпіонату Європи 2012 року з футболу і наголосили, що цей турнір є пріоритетним загальнонаціональним проектом.

В УЄФА відзначають той факт, що уряд України взяв зобов’язання зробити усе можливе, щоб створити необхідні умови для успішного проведення Євро-2012.

Крім того, йдеться в офіційній заяві, УЄФА отримала численні запевнення від урядових органів щодо спорудження стадіонів, аеропортів, готелів і автомобільних шляхів.

Загалом Європейська футбольна асоціація задоволена тим, що отримала нову інформацію від органів державної влади України, яка буде проаналізована експертами організації.