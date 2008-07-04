Офіційна заява УЄФА щодо візиту її делегації до України

10:06, 04 липня 2008
Спорт
2700

Платіні отримав численні запевнення

УЄФА вважає, що візит її офіційної делегації до України був корисним та інформативним.

Як повідомили УНІАН у Федерації футболу України, про це йдеться в офіційній заяві УЄФА.

В документі зазначається, що Президент і прем’єр-міністр України засвідчили Європейській футбольній асоціації свою повну підтримку чемпіонату Європи 2012 року з футболу і наголосили, що цей турнір є пріоритетним загальнонаціональним проектом.

В УЄФА відзначають той факт, що уряд України взяв зобов’язання зробити усе можливе, щоб створити необхідні умови для успішного проведення Євро-2012.

Крім того, йдеться в офіційній заяві, УЄФА отримала численні запевнення від урядових органів щодо спорудження стадіонів, аеропортів, готелів і автомобільних шляхів.

Загалом Європейська футбольна асоціація задоволена тим, що отримала нову інформацію від органів державної влади України, яка буде проаналізована експертами організації.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter