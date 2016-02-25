У Китаї урочисто відкрилися Перші інтелектуальні ігри
19:22, 25 лютого 2016Спорт
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На змаганнях будуть представлені 5 інтелектуальних видів спорту - бридж, шахи, шашки, го та сянци.
imsa2016.fmjd.org
В китайському Хуайані відбулось урочисте відкриття Перших елітних інтелектуальних ігор (Elite Mind Games), які проводить Міжнародна асоціація інтелектуальних видів спорту (IMSA).
На змаганнях будуть представлені 5 інтелектуальних видів спорту - бридж, шахи, шашки, го та сянци.
У шашковій програмі Україну будуть представляти Вікторія Мотрічко (Одеса), Ольга Балтажи (І-Франківськ), Юрій Анікєєв (Харків) та Артем Іванов (Дніпропетровськ).
У шаховому турнірі серед українців виступатимуть Руслан Пономарьов (Київ), Василь Іванчук (Львів) та Ганна Ушеніна (Харків).
Elite Mind Games відбуваються у Китаї з 25 лютого по 3 березня.
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