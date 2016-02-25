Африканське "Динамо" зганьбилося при спробі повторити пенальті у виконанні дуету Мессі-Суарес (відео)

В Зімбабве місцеві футболісти спробували повторити диво-пенальті у виконанні зірок "Барселони" Ліонеля Мессі та Луїса Суареса, повідомля ТСН-Проспорт.

У матчі з "Сельтою" Мессі підбіг до м'яча, але замість удару легенько покотив його вперед, після чого Саурес без супротиву здивованих суперників спокійно відправив його у кут воріт.

Той самий трюк намагалися виконати і гравці "Дінамо" в матчі з "Вавой", але їхня спроба виявилася провальною. Гравці робили все занадто повільно і забити гол їм так і не вдалося.