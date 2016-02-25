Африканське "Динамо" зганьбилося при спробі повторити пенальті у виконанні дуету Мессі-Суарес (відео)
17:54, 25 лютого 2016Спорт
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Повторити трюк гравців "Барселони" виявилося нездійсненним завданням.
goal.com
В Зімбабве місцеві футболісти спробували повторити диво-пенальті у виконанні зірок "Барселони" Ліонеля Мессі та Луїса Суареса, повідомля ТСН-Проспорт.
У матчі з "Сельтою" Мессі підбіг до м'яча, але замість удару легенько покотив його вперед, після чого Саурес без супротиву здивованих суперників спокійно відправив його у кут воріт.
Той самий трюк намагалися виконати і гравці "Дінамо" в матчі з "Вавой", але їхня спроба виявилася провальною. Гравці робили все занадто повільно і забити гол їм так і не вдалося.
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