Український боксер програв бій за звання чемпіона світу (фото)

09:20, 04 липня 2008
Спорт
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WBA, напівважка категорія

28-річний феодосієць Юрій Барашян програв бій аргентинцеві Х`юго Гара, 3 липня в Буенос-Айресі. У цьому поєдинку боксери виборювали звання чемпіона світу в напівважкій ваговій категорії за версією WBA.

Юрій Барашян

Х`юго Гара

Х`юго Гара

Х`юго Гара

Юрій Барашян

У професійному боксі Ю. Барашян провів 29 боїв, в 25-ти з яких він отримав перемогу (17 - нокаутом). 27-річний Х. Гара з проведених на професійному рингу 34-х зустрічей отримав перемогу в 31 (17 - нокаутом).

Фото АР

 

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