Допінг-проба біатлоніста Тищенка дала позитивний результат
Український спортсмен відмовився від аналізу проби В.
Допінг-проба українського біатлоніста Артема Тищенка дала позитивний результат, повідомляє прес-служба Міжнародного союзу біатлоністів.
В аналізах 22-річного спортсмена, проведених в лабораторії в Кельні, було знайдено заборонену речовину мельдоній.
Ця речовина була додана у список заборонених WADA у січні 2016 року, мельдоній належить до групи S4 - гормон і метаболічні модулятори.
Спортсмен відмовився від аналізу проби В.
У відповідності з правилами IBU, спортсмен тимчасово відсторонений від участі у змаганнях.
Остаточне рішення у справі українського біатлоніста буде винесено найближчим часом.
Останнім раніше зареєстрованим випадком вживання допінгу в біатлоні також був інцидент з представником України. На початку лютого від змагань була тимчасово відсторонена Ольга Абрамова. В її допінг-пробі був виявлений мілдронат.