Допінг-проба біатлоніста Тищенка дала позитивний результат

Допінг-проба українського біатлоніста Артема Тищенка дала позитивний результат, повідомляє прес-служба Міжнародного союзу біатлоністів.

В аналізах 22-річного спортсмена, проведених в лабораторії в Кельні, було знайдено заборонену речовину мельдоній.

Ця речовина була додана у список заборонених WADA у січні 2016 року, мельдоній належить до групи S4 - гормон і метаболічні модулятори.

Спортсмен відмовився від аналізу проби В.

У відповідності з правилами IBU, спортсмен тимчасово відсторонений від участі у змаганнях.

Остаточне рішення у справі українського біатлоніста буде винесено найближчим часом.

Останнім раніше зареєстрованим випадком вживання допінгу в біатлоні також був інцидент з представником України. На початку лютого від змагань була тимчасово відсторонена Ольга Абрамова. В її допінг-пробі був виявлений мілдронат.