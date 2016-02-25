Екс-футболіст "Дніпра" Селезньов став гравцем "Кубані"
11:56, 25 лютого 2016Спорт
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Деталі контракту керівництвом краснодарського клубу не розголошуються.
fckuban.ru
Нападник збірної України Євген Селезньов став гравцем «Кубані» (Краснодар), повідомляє прес-служба російського клубу.
"Новобранець жовто-зелених вже прибув до Кисловодська і провів з командою ранкове тренування", - наголошується в повідомленні.
Євген Селезньов – вихованець донецького футболу, свою професійну кар'єру починав у донецькому «Шахтарі». Разом з гірниками форвард ставав чемпіоном, а також володарем Кубка і Суперкубка України, володарем Кубка УЄФА.
У складі дніпропетровського "Дніпра" Селезньов став фіналістом розіграшу Ліги Європи 2014-2015 років. У поточному сезоні форвард провів 23 матчі в чемпіонаті і Кубку України, а також Лізі Європи, в яких забив 13 голів.
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