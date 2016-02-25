Долгополов обіграв гравця Топ-10 світового рейтингу і вийшов до чвертьфіналу тенісного турніру в Акапулько

В Акапулько (Мексика) відбувся матч другого кола тенісного турніру Abierto Mexicano Telcel (категорія: ATP World Tour 500), в якому українець Олександр Долгополов обіграв іспанця Давида Феррера, що займає 8-е місце в світовому рейтингу АТР, повідомляє Великий теніс України.

Матч завершився з рахунком 6-4 6-4.

На старті матчу суперники обмінялися брейками: Феррер першим вийшов вперед, але свої брейкпоінти реалізував і Долгополов. Потім до рахунку 4-4 тенісисти брали гейми, хоча були шанси у Олександра виконати другий брейк і до 9-го гейму. Відразу два прихованих сетболи українець отримав у дев'ятому геймі і з другої спроби виграв очко: 5-4. А в геймі на своїй подачі вже з першого сетболу Долгополов завершив партію на свою користь.

У другій партії все вирішилося в сьомому геймі на подачі Феррера, коли українець зробив брейк і втримав перевагу до кінця матчу.

"Це дуже особлива перемога. Я змушений був знятися з чвертьфіналу в Ріо і не тренувався до свого першого матчу в Акапулько. Я не знав, чи вийду на корт, чи ні. Це важкий тиждень для мене, але дуже здорово, що я зміг грати. А перемогти в такому матчі, як сьогодні, - це просто фантастика", - зазначив Долгополов після матчу.

В 1/4 фіналу Олександр Долгополов зіграє з Робіном Хаасе (Нідерланди), який займає 62-у сходинку в рейтингу АТР. Попереду в очному протистоянні голландець: 2-1, але останній поєдинок відбувся ще в 2013 році.

Також у чвертьфінал цього турніру вийшов ще один український тенісист Ілля Марченко, який у своєму матчі другого кола обіграв Райана Харрісона (США) з рахунком 7-6 (3) 4-6 7-6 (5).

Турнір в Акапулько (призовий фонд - $1,413 млн.) проходить з 22 по 27 лютого.