Ірині Дерюгіній скоротили термін дискваліфікації

Дискваліфікацію головного тренера збірною України з художньої гімнастики Ірини Дерюгіної скорочено до чотирьох років. Відповідне рішення ухвалила апеляційна інстанція Міжнародної федерації гімнастики (FIG), повідомляє АР.

Йдеться про усунення Дерюгіною від суддівства змагань, займатися тренерською діяльністю їй не заборонено. Спочатку Дерюгіну дискваліфікували на вісім років (до 2016-го), але її апеляція була задоволена, і термін покарання скорочений на один олімпійський цикл. Працювати як арбітр на Іграх 2008 і 2012 року Дерюгіна не зможе.

Як повідомляв УНІАН, Ірина Дерюгіна була дискваліфікована Міжнародною федерацією гімнастики в квітні цього року. Їй інкримінували порушення п`ятьох пунктів статуту FIG, зокрема завдання збитку іміджу гімнастики, дії, направлені на зміну результатів змагань, агресивну поведінку щодо спортсменів і офіційних осіб федерації.

"За ці порушення статуту передбачені серйозні санкції, - йдеться в заяві FIG, - але було ухвалено рішення, що вісім років - це завеликий термін, і дискваліфікацію скорочено на один олімпійський цикл".