Донецький Металург уклав контракт з нападаючим з Нігерії
20:25, 03 липня 2008Спорт
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Кінгслі грав у Португалії, Єгипті, на Кіпрі
Футбольний клуб "Металург" (Донецьк) уклав трирічний контракт з 26-річним нападником з Нігерії Санні Еке КІНГСЛІ.
Як повідомив УНІАН керівник прес-служби "Металурга" Олексій КЛИКОВ з посиланням на спортивного директора клубу Вардана ІСРАЕЛЯНА, раніше С.КІНГСЛІ виступав за команди "Калдас" і "Бейра Мар" (Португалія), "Замалек" (Єгипет), АЕК (Кіпр).
У сезоні 2007-2008 провів за кіпрську команду 31 матч, забив 11 голів і був визнаний кращим нападником.
"Сподіваємося, що з приходом технічного гравця лінія атаки нашої команди суттєво посилиться", - зазначив В.ІСРАЕЛЯН.
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