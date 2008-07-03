Донецький Металург уклав контракт з нападаючим з Нігерії

Футбольний клуб "Металург" (Донецьк) уклав трирічний контракт з 26-річним нападником з Нігерії Санні Еке КІНГСЛІ.

Як повідомив УНІАН керівник прес-служби "Металурга" Олексій КЛИКОВ з посиланням на спортивного директора клубу Вардана ІСРАЕЛЯНА, раніше С.КІНГСЛІ виступав за команди "Калдас" і "Бейра Мар" (Португалія), "Замалек" (Єгипет), АЕК (Кіпр).

У сезоні 2007-2008 провів за кіпрську команду 31 матч, забив 11 голів і був визнаний кращим нападником.

"Сподіваємося, що з приходом технічного гравця лінія атаки нашої команди суттєво посилиться", - зазначив В.ІСРАЕЛЯН.